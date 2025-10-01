Entre Ríos colabora en un estudio nacional para controlar el yodo en la sal de uso alimentario

El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) del Gobierno de Entre Ríos está colaborando en un estudio nacional liderado por el Instituto “Dr. Carlos G. Malbrán, sobre el contenido de yodo en las sales de consumo cotidiano. “El objetivo es controlar que los productos fortificados cumplan con la adición de yodo establecida por la ley.”.

El ICAB provincial inició el proceso de toma de muestras de sal en diversas localidades para determinar si las marcas que se comercializan en el país cumplen con la Ley Nacional N° 17.259/69, que establece que toda sal de uso alimentario debe estar fortificada con yodo.

La investigación se llevará a cabo en distintos barrios de más de 25 localidades de la provincia, incluyendo Paraná, Bovril, Federal, Diamante, Villaguay, Nogoyá, El Tala, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú, Concordia, San Salvador, La Paz y Victoria, entre otras.

Sal yodada

Se indicó que bromatologia de estos municipios visitará comercios minoristas (supermercados, despensas, almacenes y quioscos) para recolectar las muestras de sal, las que serán remitidas al Laboratorio de Yodo del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN) del Instituto Malbrán.

Es importante destacar que esta toma de muestras no tiene carácter sancionatorio, sino que está estrictamente destinada a contribuir a la producción de conocimiento sobre la calidad de la fortificación.