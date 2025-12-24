Vía Gualeguaychú / Clima

Entre Ríos bajo alerta: temperaturas extremas y riesgos para la salud en plena Navidad

El calor intenso mantiene en alerta a autoridades y habitantes, con recomendaciones sanitarias para proteger la salud durante las fiestas.

Cecilia Martínez

24 de diciembre de 2025,

Calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas en sectores de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ante un período de calor persistente que puede afectar la salud de la población, especialmente de grupos vulnerables como niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En Entre Ríos, los departamentos más afectados incluyen La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay. Se prevén máximas cercanas a los 35 °C y mínimas alrededor de 22 °C.

Calor extremo

En Gualeguaychú, el clima se presenta caluroso y mayormente soleado, con sensación térmica aún más alta, sumando un riesgo extra para quienes realizan actividades al aire libre.

Ola de calor extremo. (Pedro Castillo / La Voz)

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan aumentar la ingesta de agua, evitar el sol en horas pico, usar ropa liviana y clara, permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado, y prestar atención especial a bebés, niños y personas mayores.

También se aconseja moderar la actividad física, evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas y priorizar la alimentación con frutas y verduras.

Agua: hidratación.

Además del calor, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para toda la provincia, lo que añade un factor de inestabilidad y exige precaución ante la posibilidad de lluvias intensas y actividad eléctrica durante las próximas jornadas.

Los especialistas recuerdan que la prevención es clave para evitar golpes de calor y accidentes asociados a condiciones climáticas extremas.

