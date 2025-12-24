Entre Ríos bajo alerta: temperaturas extremas y riesgos para la salud en plena Navidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas en sectores de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ante un período de calor persistente que puede afectar la salud de la población, especialmente de grupos vulnerables como niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En Entre Ríos, los departamentos más afectados incluyen La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay. Se prevén máximas cercanas a los 35 °C y mínimas alrededor de 22 °C.

Calor extremo

En Gualeguaychú, el clima se presenta caluroso y mayormente soleado, con sensación térmica aún más alta, sumando un riesgo extra para quienes realizan actividades al aire libre.

Ola de calor extremo. (Pedro Castillo / La Voz)

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan aumentar la ingesta de agua, evitar el sol en horas pico, usar ropa liviana y clara, permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado, y prestar atención especial a bebés, niños y personas mayores.

También se aconseja moderar la actividad física, evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas y priorizar la alimentación con frutas y verduras.

Agua: hidratación.

Además del calor, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para toda la provincia, lo que añade un factor de inestabilidad y exige precaución ante la posibilidad de lluvias intensas y actividad eléctrica durante las próximas jornadas.

Los especialistas recuerdan que la prevención es clave para evitar golpes de calor y accidentes asociados a condiciones climáticas extremas.