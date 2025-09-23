Vía Gualeguaychú / Créditos

Emprendedores de Gualeguay recibieron microcréditos para el impulso local

La entrega de estos microcréditos representa un círculo virtuoso que inyecta dinero a la economía local, generando un impacto positivo en la comunidad.

23 de septiembre de 2025

El Municipio formalizó el financiamiento a nueve proyectos de los rubros marroquinería, gastronómicos y textil. Junto a los 12 otorgados anteriormente, significan una inversión de casi siete millones de pesos. Esta herramienta permitirá a los emprendedores reforzar el capital de trabajo, adquirir insumos, mejorar procesos y ampliar su productividad.

El programa se implementa de manera rotativa, con un esquema de garantías flexibles, y se ejecuta en coordinación con los municipios y comunas quienes, junto al Ministerio de Desarrollo Humano, desde la Dirección de Economía Social, son los encargados de arbitrar las instancias de postulación y asignación de fondos en sus territorios.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó que: “Gualeguay es una ciudad de emprendedores y nos parece muy importante seguir cultivando este espíritu. La entrega de estos microcréditos representa un círculo virtuoso que inyecta dinero a la economía local, generando un impacto positivo en la comunidad. Sabemos que los entrerrianos tenemos mucho para mostrar y queremos que cada uno de ustedes salga adelante por sus propios medios, desarrollando su propia autonomía”, señaló.

Por su parte, la intendente de Gualeguay, Dora Bogdan, resaltó que: “Gracias a esta oportunidad que nos da el gobierno provincial, podemos acompañar a los emprendedores de nuestra ciudad, quienes nos llenan de orgullo. Las convocatorias públicas brindan oportunidades igualitarias para acceder a microcréditos, con la ventaja de pagar en cuotas sin interés”.

La jornada en Gualeguay contó, además, con la presencia de los diputados nacionales Francisco Morchio y Marcela Antola, el senador provincial Casiano Otaegui y el viceintendente Efraín Martínez Epele.

