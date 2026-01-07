Vía Gualeguaychú / Deportes

El río vuelve a ser protagonista en el Campeonato Argentino de Aguas Abiertas

Una nueva fecha del certamen nacional convoca a nadadores de todo el país y vuelve a poner al deporte y la naturaleza en el centro de la escena.

Cecilia Martínez

El deporte al aire libre vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de enero a través de una competencia nacional que promueve la actividad física. El Campeonato Argentino de Aguas Abiertas convoca a nadadores de distintos puntos del país y consolida al nado en aguas abiertas como herramienta de inclusión, encuentro y construcción comunitaria.

La 3ª Fecha del Campeonato de Aguas Abiertas es una propuesta que combina deporte y naturaleza. “Las disciplinas deportivas no son un complemento: promueven hábitos saludables y garantizan igualdad de acceso al deporte”.

A desarrollarse en el Paseo del Obelisco del Balneario Municipal, el Campeonato incluye pruebas de 500, 2.000 y 4.000 metros, pensadas para quienes se inician en el nado como también para atletas con experiencia.

La acreditación y entrega de kits se realizará de 9:30 a 10:30 horas, seguida por la charla técnica a las 10:35. Las largadas comenzarán a las 10:45 para los 500 metros y a las 11:00 para las distancias mayores. La premiación está prevista para las 13:00.

El evento contará con categorías generales y por edades, para varones y mujeres, desde menores de 19 años hasta mayores de 60. Cada competidor recibirá chip, número identificatorio, kit con hidratación, snacks y medalla al completar su prueba.

Las inscripciones se realizan de manera online, con un sistema de reserva previa de la acreditación a través del siguiente link. Se esperan aproximadamente 200 nadadores. Para menores de edad se exige documentación adicional y autorización de un adulto responsable.

Con el río como protagonista y el deporte como herramienta de inclusión, Gualeguaychú vuelve a marcar el rumbo: más actividad física, más presencia del Estado y una agenda que entiende al nado en aguas abiertas como parte de una política deportiva con impacto social.

