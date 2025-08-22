El Registro Civil Móvil llega a esta localidad el próximo martes

Se trata del programa provincial “Entre Ríos Con Vos”, el que llegará a Gualeguaychú con una jornada de atención y servicios para toda la comunidad. La actividad se desarrollará el próximo martes 26 de agosto, en la zona norte de la ciudad con la presencia del Registro Civil Móvil, entre otras propuestas.

Durante la jornada, los vecinos podrán realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), cambios de domicilio y solicitudes de pasaporte sin necesidad de turno previo, de forma gratuita y en su propio barrio. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a trámites esenciales, especialmente a quienes tienen dificultades para trasladarse o acceder a turnos formales.

“El Registro Civil Móvil representa una herramienta clave porque facilita a los vecinos la posibilidad de realizar trámites esenciales sin tener que trasladarse, garantizando así una mayor inclusión y acceso a más derechos”, afirmó Juan Olano, secretario de Desarrollo Humano Municipal, destacando además el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el municipio.

Programa “Entre Ríos con Vos”

“Entre Ríos Con Vos” es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría General de la Gobernación, que recorre distintas localidades con el fin de acercar servicios públicos y facilitar gestiones a todos los ciudadanos.

La instalación del Registro Civil Móvil en Plaza Toto Irigoyen el martes 26 de agosto de 10:30 a 17:30 horas, representa una oportunidad significativa para los vecinos de la zona norte, quienes podrán resolver trámites de manera ágil, segura y sin necesidad de traslados.