Llega “Entre Ríos con Vos”: un programa de asesoramiento y soluciones concretas para la comunidad

En un encuentro institucional desarrollado este jueves 14 de agosto, se acordó la puesta en marcha del programa “Entre Ríos con Vos” en Gualeguaychú. Una iniciativa del Gobierno de Entre Ríos que acerca programas y servicios del Estado a cada localidad entrerriana.

La reunión contó con la participación del secretario de Desarrollo Humano, Juan Olano, el director General de Relaciones Institucionales del Gobierno de Entre Ríos, Leandro Jacobi, la coordinadora Provincial de Articulación Estratégica Territorial, Yohana Fucks, y la directora Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, Natalia Báez.

Durante la convocatoria, los funcionarios fijaron fecha y lugar para el dispositivo a desarrollarse el próximo 26 de agosto en la Plaza “Toto Irigoyen” del Barrio La Cuchilla. Allí, diferentes áreas del gobierno se instalan en un mismo espacio para atender personalmente a la comunidad, ofrecer trámites, talleres y actividades culturales abiertas para toda la familia.

Además, los funcionarios coordinaron detalles logísticos y operativos necesarios para que el operativo se realice con fluidez y efectividad. La elección de la Plaza “Toto Irigoyen” busca favorecer el acceso de vecinos del Barrio y zonas cercanas. Se adelantó además sobre la posibilidad de extender la convocatoria a los distintos niveles educativos de la ciudad.

“Recibir el dispositivo es una oportunidad importante para acercar servicios, asesoramiento y soluciones concretas a nuestros vecinos. Esta herramienta nos permite agilizar gestiones y garantizar que cada ciudadano tenga acceso a los tramites de manera simple y directa”, aseguró Olano.

Por su parte, Leandro Jacobi, remarcó la importancia del acompañamiento de niños y jóvenes durante la jornada. “Es muy importante que podamos articular acciones con todos los actores de la sociedad para acercar estas propuestas a la comunidad”.

Este operativo forma parte de un despliegue provincial donde se ofrecen trámites como renovación de DNI, emisión de pasaportes y partidas de nacimiento mediante el Registro Civil Móvil, entre otros servicios. Continuando esa agenda, Gualeguaychú será la próxima parada para acercar el Estado a los barrios.