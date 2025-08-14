El entrerriano Ignacio Albónico hizo historia en torneo de golf en Estados Unidos

El golfista gualeguaychuense Ignacio Albónico tuvo un desempeño histórico en la clasificación para el US Mid Amateur, disputado el lunes 12 de agosto en la cancha de Troy Burne, en Hudson, Wisconsin, Estados Unidos. El competidor de Entre Ríos, fue uno de los cuatro jugadores que representó a Argentina.

“¡Conseguimos uno! Felicitaciones a Ignacio Albónico por su ace en el hoyo 13 @troyburnegolfclub durante la clasificación del Mid-Amateur de EE. UU. ¡Qué momento. Qué colores tan apropiados para el argentino!” publicó en Ig la Minnesota Golf Association reconociendo la hazaña del competidor entrerriano.

Al respecto, el golfista, brindó precisiones de la competencia realizada en el US Mid Amateur. “Sucedió algo muy poco probable en este deporte, y menos en competencias de alto rendimiento como esta. En el hoyo 13, par 3 de casi 200 yardas (más largo del promedio que es 160 yardas), con un hierro 6, hice un hoyo en 1, quedando en la historia del torneo y del club” expresó a El Argentino .

Por su destacada actuación, el jugador de golf dio a conocer que recibió una distinción especial. “El club honra a los pocos jugadores que hacen hoyo en 1, entregándoles un certificado por el logro, registrando la distancia del hoyo, el palo utilizado y la fecha del hoyo en 1”.

Ignacio Albónico, golfista Argentino.

El torneo “Mid-Amateur de EE. UU”, reúne a los mejores amateurs mayores de 25 años del mundo. Además de Albónico, ex campeón del Club de Gualeguaychú y de Entre Ríos en categorías menores, de Argentina estuvieron Guillermo Durán, también tenista profesional, Mariano Malmierca, actual campeón argentino de aficionados; Juan María de la Cruz, con amplia trayectoria en torneos internacionales.

En esta oportunidad, el inglés Harrison Arnold, con 69 golpes, se quedó con la Copa, seguido por los estadounidenses Yarri Bryn y Erik Bredesen. El mejor argentino fue Mariano Malmierca, quien terminó a solo dos golpes del puntero con 71 impactos.

El entrerriano Ignacio Albónico, quien en la actualidad reside en Buenos Aires, recordó sus primeros pasos por el golf donde aprendió a jugar al golf, en el Gualeguaychú Country Club, iniciándose en la escuelita de Telmo Guerra y posteriormente con Tommy Fogg.