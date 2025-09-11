El Consejo Federal de Inversiones incorpora nuevas líneas de crédito para emprendedores y Pymes

El gobernador de entre Ríos Rogelio Frigerio, rubricó un acuerdo con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, que permitirá ampliar las herramientas de financiamiento disponibles para acompañar el crecimiento y la modernización de los sectores productivos de la provincia.

La iniciativa incorpora nuevas líneas de crédito y refuerza las ya vigentes, con el objetivo de impulsar a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), promover el agregado de valor y generar empleo en la provincia.

Entre los ejes prioritarios, se incluye la asistencia financiera a proyectos agroindustriales, turísticos y tecnológicos; el fomento a inversiones en eficiencia hídrica y energética; y el respaldo a iniciativas de mujeres y jóvenes emprendedores. También se prevé el acompañamiento a cadenas de valor estratégicas para potenciar la competitividad provincial.

Rogelio Frigerio, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe

Sobre la firma, las autoridades coincidieron en que el convenio constituye una herramienta clave para fortalecer el entramado productivo entrerriano, con una mirada federal y sostenible. El financiamiento se canalizará a través de créditos directos del CFI, adaptados a las necesidades de cada sector de la economía.

Con el acuerdo, celebrado en las últimas horas,el CFI y la provincia de Entre Ríos consolidan una agenda conjunta orientada a generar oportunidades, impulsar la innovación y afianzar un desarrollo con equidad en todo el territorio.