El calor no da tregua y enciende una alerta sanitaria

El área de Defensa Civil de la provincia informó a la población sobre una advertencia emitida ante el impacto de las altas temperaturas. El aviso busca reforzar la prevención y concientizar sobre los efectos que el calor puede generar en la salud, en especial en los grupos de riesgo.

El fenómeno afecta principalmente a niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Las autoridades recomiendan prestar especial atención a los síntomas asociados al golpe de calor y adoptar medidas preventivas para reducir complicaciones.

Calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este jueves en los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay. La advertencia indica efectos leves a moderados en la salud, que pueden intensificarse con la exposición prolongada a altas temperaturas durante los próximos días.

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos difundieron recomendaciones clave como aumentar el consumo de agua, evitar la exposición al sol en horarios centrales, usar ropa clara y liviana, reducir la actividad física y permanecer en ambientes ventilados o acondicionados. También se aconseja evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas y optar por una alimentación liviana.

Ante síntomas como sed intensa, fiebre superior a 39 grados, mareos, agotamiento, piel seca o desmayos, se debe solicitar asistencia médica inmediata. Además, se recomienda trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, refrescarla y ofrecerle agua, recordando que no existe un tratamiento farmacológico para el golpe de calor y que la prevención es fundamental.