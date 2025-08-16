Vía Gualeguaychú / Día del niño

Día de los Niños: este domingo habrá entretenimientos, sorteos y regalos en los festejos de Pueblo Belgrano

Desde las 14 horas, la Plaza Belgrano, será el escenario de una interesante jornada dedicada a todos los niños en su día. En el escenario principal habrá distintos números artísticos y sorpresas.

Cecilia Martínez
16 de agosto de 2025,

Pueblo General Belgrano, celebrará el Día de la Niños este domingo 17 de agosto desde las 14 horas. Habrá diferentes alternativas de diversión para que los niños de la zona puedan celebrar su día con mucha alegría.

Para este día tan particular, diferentes áreas de gobierno de PGB, han trabajado en forma conjunta para presentar distintas alternativas de diversión y entretenimiento para los niños con estaciones de juegos, rayuelas gigantes, circuitos de obstáculos, rincones de juegos y movimientos para las primeras infancias, juegos colectivos temáticos y pistas sencillas con premios y regalos.

En el escenario principal habrá distintos números artísticos dedicados a ellos, además de sorteos, regalos y muchas atracciones más. Por otra parte, habrá un espacio de lactancia para aquellas madres que tengan que alimentar a sus niños puedan hacerlo en un espacio adecuado y cómodo.

Además, se dispuso un rincón de concientización turística, donde se resaltarán los distintos atractivos de Pueblo Belgrano y su importancia para el desarrollo turístico. Se invita a la comunidad para que el domingo de 14 a 18 horas en la Plaza principal, los niños y niñas puedan celebrar su día en una jornada compartida.

