Detienen a un policía de Gualeguaychú por presunto abuso sexual

En las últimas horas, se llevó a cabo la detención de un oficial de la Policía de Entre Ríos, quién fue señalado como presunto autor de abuso sexual a una menor de edad. El hombre de 33 años de edad fue detenido preventivamente.

Según se conoció, la madre de la adolescente de 12 años de edad fue quien denunció ante las autoridades, que al volver a su casa se encontró con su pareja (un policía de Gualeguaychú) abusando sexualmente de su hija. Este martes 7 de octubre, el policía fue detenido.

Policía de ER. Foto: ElDía.

Se indicó además que, la adolescente se encontraba bajo el cuidado de la pareja de su madre, un policía de Entre Ríos, que ahora es investigado por la justicia. La madre de la víctima, radicó la denuncia el pasado domingo.

Este martes, la fiscalía a cargo de Jorge Gutiérrez citó a declaración indagatoria al policía de 33 años, quien se negó a brindar testimonio por lo que se dispuso su detención preventiva.

Se investiga el presunto abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por tratarse de un funcionario policial. Mientras que la menor fue revisada por médicos, quienes confirmaron los indicios del abuso sexual denunciado. Se señalan rastros de abusos sexuales que datarían de por lo menos un año. Fuente: ElDía .

Atención: Línea 144 para la atención de situaciones de violencia por motivos de género.