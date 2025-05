Desesperante búsqueda de docente desaparecida en Entre Ríos

La Policía de Entre Ríos lleva adelante un amplio operativo de búsqueda para dar con el paradero de Lorena Lovera, oriunda de San José, departamento Colón. La mujer es madre de tres hijos, y está desaparecida desde el mediodía del miércoles 21 de mayo. Se desconoce su paradero y no hay testigos hasta el momento.

Lorena es una persona muy conocida en la localidad ya que fue concejal en el período 2015 – 2019. Según la información aportada por la familia, la docente “estaría medicada por un tratamiento por depresión y ya habría tenido actitudes similares de ausentarse de su domicilio”.

Lorena Lovera - docente desaparecida

Se confirmó que Lovera salió caminado de su domicilio, sin llevar pertenencias personales salvo su celular, pero no respondió a los llamados de sus familiares. “Solo habría salido con su celular y no portaba elementos consigo”, explicaron familiares a El Once .

Lorena Lovera vestía ropa oscura al momento de ausentarse. Se ruega a quienes puedan aportar datos sobre su ubicación comunicándose de inmediato con la sede Policial más cercana.

Lorena Lovera

La investigación

En las últimas horas, la policía comenzó a trabajar en la línea de celular de la docente y ya analizan el material fílmico recabado por cámaras de comercios y domicilios privados de la zona. Además, el fiscal del caso ordenó revisar objetos personales y movimientos previos desde su vivienda, aunque hasta el momento no hay testigos ni indicios firmes sobre qué ocurrió tras su desaparición.