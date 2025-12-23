Desde hoy, llega el verano a los Centros de Educación Física: ¡música, deporte y recreación para todos!

El Consejo General de Educación impulsa una nueva edición de las Acciones de Verano con propuestas destinadas a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, promoviendo el acceso a experiencias recreativas y de actividad física en distintos puntos de la provincia.

La iniciativa se desarrolla a través de los Centros de Educación Física, con el acompañamiento de equipos docentes y la articulación con actores locales para garantizar espacios adecuados y seguros, reforzando la coordinación entre instituciones y familias.

A partir de este martes, las Acciones de Verano se implementan en 37 Centros de Entre Ríos. En muchos casos, las actividades se llevan adelante en conjunto con comunas, municipios y clubes, complementando infraestructura y profesionales.

Las propuestas son coordinadas por la Dirección de Educación Física del CGE y están a cargo de profesores designados por concurso docente. El objetivo es que, a través de la actividad física, los participantes puedan vivenciar experiencias formativas y transformadoras durante el receso estival.

Quienes estén interesados en participar deben acercarse al Centro de Educación Física más cercano para informarse sobre las actividades disponibles, los días y los horarios.

Las Acciones de Verano se enmarcan en la Ley de Educación Provincial, que promueve experiencias innovadoras y fomenta la conciencia ambiental como parte de los fines de la educación entrerriana.

En ese contexto, estas actividades son consideradas propias de los CEF, con énfasis en la enseñanza de la natación, la recreación y las prácticas en contacto con la naturaleza. Para su desarrollo, se prevé la redistribución de horas cátedra de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, explicó que los proyectos fueron presentados en el mes de octubre con la planificación completa, que incluye días, horarios, lugares y una matrícula estimada basada en estadísticas de los últimos dos años.

Las Acciones de Verano se desarrollan en los 17 departamentos de la provincia, en Centros de Educación Física como los de Gualeguay, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Nogoyá, General Galarza, Larroque, Basavilbaso, Villa Paranacito, Colón, Rosario del Tala, Lucas González, Ibicuy, Ceibas, Enrique Carbó, Urdinarrain y Aldea San Antonio.

Además, las actividades se extienden a localidades como San Salvador, Villaguay, Feliciano, Diamante, Federación, La Paz, Paraná, Victoria, Maciá, Federal y Crespo, e incluyen espacios como parques deportivos, clubes náuticos y de pescadores, complejos comunitarios y parques públicos.