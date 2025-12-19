Arranca la Colonia de Verano 2026 para adolescentes de 13 a 18 años

El Área de Juventud informa que sigue abierta la inscripción para la Colonia Municipal de Verano 2026, destinada a jóvenes y adolescentes de entre 13 y 18 años, ofreciendo un espacio pensado para divertirse y compartir experiencias.
La Colonia Municipal reúne cada año a cientos de jóvenes en distintos puntos de la ciudad, fomentando el juego, el deporte y la integración social. Los participantes podrán disfrutar de actividades recreativas, deportivas y formativas diseñadas especialmente para esta franja etaria.
Los formularios de inscripción se encuentran disponibles en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Nodos y Centros Integradores Comunitarios (CIC), de lunes a viernes de 8 a 12 horas. También se pueden retirar en el Área de Juventud, ubicada en calle 2 de Abril y Schachtel.
La Secretaría de Desarrollo Humano ya coordinó la logística de la temporada, incluyendo transporte, alimentación y la participación de equipos técnicos y de salud, para garantizar una experiencia segura y divertida para todos los participantes.
Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3446 516675.