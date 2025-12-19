Arranca la Colonia de Verano 2026 para adolescentes de 13 a 18 años

El Área de Juventud informa que sigue abierta la inscripción para la Colonia Municipal de Verano 2026, destinada a jóvenes y adolescentes de entre 13 y 18 años, ofreciendo un espacio pensado para divertirse y compartir experiencias.

La Colonia Municipal reúne cada año a cientos de jóvenes en distintos puntos de la ciudad, fomentando el juego, el deporte y la integración social. Los participantes podrán disfrutar de actividades recreativas, deportivas y formativas diseñadas especialmente para esta franja etaria.

Colonia Municipal de Verano 2026

Los formularios de inscripción se encuentran disponibles en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Nodos y Centros Integradores Comunitarios (CIC), de lunes a viernes de 8 a 12 horas. También se pueden retirar en el Área de Juventud, ubicada en calle 2 de Abril y Schachtel.

La Secretaría de Desarrollo Humano ya coordinó la logística de la temporada, incluyendo transporte, alimentación y la participación de equipos técnicos y de salud, para garantizar una experiencia segura y divertida para todos los participantes.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3446 516675.