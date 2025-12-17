Descubrí cómo caminar puede cambiarte la vida y mejorar tu bienestar

La propuesta apunta a fomentar la actividad física regular como una herramienta clave para el cuidado de la salud integral, promoviendo el movimiento como parte de la vida cotidiana y generando conciencia sobre su rol preventivo frente a distintas enfermedades.

“Caminata saludable” es una actividad abierta a la comunidad y destinada a personas de todas las edades, que se presenta como un espacio accesible para incorporar el ejercicio a la rutina diaria, en un entorno seguro y al aire libre.

“Caminata saludable”

Además de caminar, los participantes acceden a consejos nutricionales de especialistas, que sugieren pautas de alimentación balanceada y hábitos saludables que potencian los efectos del ejercicio en el bienestar general.

impulsada por el Nodo Villa María de la Subsecretaría de Salud, la actividad integra las políticas del Gobierno de Gualeguaychú destinadas a promover hábitos saludables y prevenir enfermedades mediante acciones permanentes en la comunidad.

Cada jornada de caminata se desarrolla en el Corsódromo, iniciando a las 7:15 horas desde calle Ayacucho. Además de promover la actividad física, la iniciativa impulsa la socialización y el aprovechamiento del espacio público como lugar de encuentro vecinal.

La actividad es gratuita y accesible para todos los vecinos, y se enmarca dentro de una serie de acciones diseñadas para impulsar estilos de vida saludables y mejorar la calidad de vida en los distintos sectores de la ciudad.