Desarticulan en Entre Ríos un millonario cargamento ilegal de armas y equipamiento militar

La Prefectura Naval y el Ejército Argentino, desarticularon en las últimas horas, un importante cargamento ilegal de armas y municiones en un corralón deshabitado en el Departamento Colón, provincia de Entre Ríos. Se estima que las armas tienen un valor estimado superior a 29 millones de pesos.

El millonario cargamento ilegal de armas y material bélico desarticulado fue descubierto tras un operativo desarrollado en un inmueble deshabitado de Pueblo Liebig (departamento Colón). Durante el registro también se hallaron más de 1.700 municiones de distintos calibres, con un valor total que supera los 29 millones de pesos.

Desarticulan millonario cargamento ilegal de armas y equipamiento militar

En el procedimiento se secuestraron 70 armas de fuego, entre ellas fusiles, escopetas, revólveres y pistolas. Además, se incautó un cañón Krupp de 75 mm, treinta y tres municiones de artillería, una granada de mano neutralizada y equipamiento militar, incluidos tres cascos M1 y un telémetro.

Desarticulan millonario cargamento ilegal de armas y equipamiento militar

El “Operativo KRUPP”, fue coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y Prefectura Naval Argentina (PNA), con apoyo del Ejército Argentino; con la participación de la Delegación de Inteligencia Criminal de Prefectura Colón y del Grupo de Artillería Blindado 2 “Mariscal Francisco Solano López” del Ejército, especializado en identificación de armamento y material bélico.

Desarticulan millonario cargamento ilegal de armas y equipamiento militar

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Hernán Viri, con la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Lucas Claret.