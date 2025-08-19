Dengue: Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025

En el marco del Día Internacional contra el Dengue, el próximo martes 26 de agosto, la Municipalidad de Gualeguaychú pondrá en marcha la Campaña Patio Limpio 2025, reforzando su compromiso en la lucha contra esta enfermedad.

Si bien las tareas de control y prevención se desarrollan durante todo el año, la nueva etapa marca el inicio de la preparación para la temporada en la que suelen registrarse más casos. La iniciativa coordinada por la Dirección de Veterinaria, se desarrolla articuladamente con Salud, Ambiente, Higiene Urbana e Inspección General.

Dengue: Campaña Patio Limpio 2025

La campaña se estructura sobre tres ejes principales:

Diagnóstico de la situación: monitoreo de la presencia del mosquito Aedes aegypti mediante ovitrampas, para identificar zonas críticas y priorizar acciones.

Trabajo preventivo en viviendas e instituciones – Patio Limpio: en las áreas designadas, se brinda información, se promueve la descacharrización y, de ser necesario, se entrega repelente, trabajando junto a vecinos e instituciones para eliminar criaderos.

Bloqueos ante casos sospechosos o confirmados: intervención en un radio de 9 manzanas, con fumigaciones intra y peri domiciliarias, detección de casos febriles y reforzamiento de las medidas preventivas.

Desde Veterinaria se destaca que la clave para combatir el dengue es la acción conjunta entre el Estado y la comunidad, recordando que la prevención comienza en cada hogar.