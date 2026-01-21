Del cuartel a la calle: el Ejército Argentino colabora en un plan vial innovador

La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura puso en marcha un plan integral de mantenimiento y mejora de calles, con personal municipal y apoyo logístico del Ejército Argentino. La iniciativa apunta a garantizar una circulación más fluida y segura, reforzando el cuidado del espacio público.

El operativo forma parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que combina planificación, logística y ejecución de obras para mejorar la durabilidad y el estado de la red vial urbana. Los trabajos incluyen nivelación, colocación de materiales y mantenimiento preventivo en diferentes sectores.

El Ejército Argentino colabora en un plan vial innovador

Uno de los frentes de intervención abarca el cuadrante delimitado por 2 de Abril, boulevard Daneri, Guido Spano y Roffo, donde se realizan tareas de preparación de la superficie, compactación y colocación de nuevas capas de calzada, para prolongar la vida útil del pavimento.

En los alrededores de la calle Primer Cabildo, cerca de Urquiza al Oeste y frente al Regimiento, se llevan adelante trabajos de embrozado y enripiado, destinados a optimizar la circulación vehicular y mejorar el acceso a zonas clave de la ciudad.

El Ejército Argentino colabora en un plan vial innovador

El barrio Peter y el conjunto habitacional 40 Viviendas de Roffo también forman parte del plan. Allí se ejecutan labores de nivelación y colocación de broza y ripio en calles como Maestra Piaggio y Alférez Sobral, con el objetivo de regularizar la traza y facilitar el tránsito diario de los vecinos.

El Ejército Argentino colabora en un plan vial innovador

Todas las obras se realizan con recursos municipales y maquinaria del Ejército Argentino, reafirmando el compromiso del gobierno de Gualeguaychú con la mejora continua del espacio público y la seguridad vial. Este plan se suma a otras acciones destinadas a garantizar calles más transitables y seguras para todos.