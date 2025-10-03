Ofrecen herramientas para la inserción laboral de jóvenes y adultos

El Gobierno de Gualeguaychú propone actividades para acompañar a la comunidad en la búsqueda de empleo y la construcción de proyectos laborales. El ciclo comenzará el lunes 6 de octubre, con un taller de armado de CV y búsqueda laboral.

En esta primera jornada, jóvenes y adultos aprenderán a elaborar un currículum adaptado a distintos perfiles y recibirán consejos prácticos para afrontar entrevistas y potenciar sus posibilidades en el mercado de trabajo.

Curriculum vitae: Programa “Jóvenes buscando su destino”

Los interesados podrán acercarse al Salón de Usos Múltiples (SUM) del Barrio Médanos, en la ciudad de Gualeguaychú.

La propuesta continuará el lunes 13 de octubre, también en el SUM de Médanos, con una jornada de asesoramiento e inscripción en programas de empleo, de 8 a 12 horas. Este espacio busca facilitar el acceso a herramientas de inclusión laboral, acercando a los vecinos diversas opciones de programas y capacitaciones disponibles.

Posteriormente, el lunes 20 de octubre se repetirá la instancia de asesoramiento e inscripción en programas de empleo, en el mismo lugar y horario, para que más personas puedan participar y aprovechar esta oportunidad de orientación personalizada.

Estas actividades, organizadas de manera conjunta por el Centro Integrador Comunitario (CIC) Médanos y la Dirección de Vinculación Tecnológica, tienen como objetivo generar condiciones de mayor igualdad y brindar apoyo a quienes se encuentran en la búsqueda de empleo, ofreciendo capacitación práctica y acompañamiento cercano.

De esta manera, el municipio local refuerza su compromiso con la inclusión social y laboral, acercando a la comunidad instancias gratuitas y accesibles que promueven el desarrollo personal y profesional de los vecinos.