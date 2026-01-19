De Europa a América Latina: Gualeguaychú recibirá una muestra única de carnavales y máscaras

La ciudad de Gualeguaychú se prepara para recibir una exposición fotográfica internacional que recorrerá los carnavales más emblemáticos de Europa y América Latina. La muestra invita a descubrir, a través de imágenes, la diversidad de celebraciones y la riqueza cultural que une ambos continentes.

El proyecto surge de gestiones diplomáticas y culturales que destacan la importancia de los carnavales como patrimonio compartido. Los visitantes podrán sumergirse en un recorrido visual que combina tradición, estética y memoria histórica, mostrando la fuerza de estas festividades como un puente entre culturas.

Desfile de carnaval en Limasol, Chipre. Web.

La exposición “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin fronteras” se inaugurará el viernes 6 de febrero en el Museo del Carnaval de Gualeguaychú, con la presencia de autoridades locales y representantes de los nueve países participantes: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal.

El embajador de Chipre, Stelios Georgiades, explicó que la muestra busca resaltar los vínculos históricos y culturales entre los carnavales europeos y latinoamericanos. “Hace dos años visité Gualeguaychú y me fascinó su carnaval y el espíritu de la ciudad. Por eso propuse a la Unión Europea crear esta exposición y presentarla aquí, mostrando las conexiones que unen a nuestros pueblos”, señaló.

A través de fotografías cuidadosamente seleccionadas por cada país, los visitantes podrán explorar la estética, música y coreografías de sus celebraciones, así como el desarrollo histórico de cada carnaval. La experiencia se completa con información cultural que profundiza la comprensión de estas tradiciones, convirtiendo la visita en un recorrido educativo y visualmente atractivo.

El embajador de Chipre, Stelios Georgiades junto al secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo.

Georgiades destacó la importancia del carnaval en Europa y la influencia recíproca con América Latina: “Actualmente, la estética, la música y los bailes del carnaval latinoamericano impactan de manera visible en numerosos carnavales europeos contemporáneos, confirmando que estas celebraciones funcionan como verdaderos vasos comunicantes entre nuestros continentes”.

Próximamente se darán a conocer más detalles sobre el evento y actividades complementarias. La muestra promete convertirse en un hito cultural para Gualeguaychú, consolidando a la ciudad como referente del intercambio artístico y de la promoción internacional de las tradiciones carnavalescas.