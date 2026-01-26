¿Cuánto cuesta y qué ofrecen los camping y playas de la costa del Uruguay este verano?

Los camping y playas de la costa del río Uruguay vuelven a posicionarse como una opción atractiva para quienes buscan disfrutar del verano al aire libre, combinando descanso, recreación y contacto con la naturaleza, ya sea en estadías de unas horas o vacaciones prolongadas.

En distintas ciudades de la región, estos espacios ofrecen playas habilitadas, sectores de acampe, áreas recreativas, zonas de pesca y áreas verdes, con propuestas accesibles pensadas para que la experiencia sea cómoda y segura para quienes eligen combinar descanso, recreación y actividades al aire libre.

Playas y camping Parque del Sol.

Un ejemplo destacado es el Parque del Sol en Gualeguaychú, uno de los predios más amplios y equipados de la región, ubicado a orillas del río. Ofrece playa con guardavidas, camping, sanitarios, duchas, enfermería y cantina, además de parrillas y espacios de sombra distribuidos por todo el predio con juegos de bancos y reposeras.

En cuanto a los valores de la temporada 2026, la entrada para residentes cuesta $2.000, para no residentes $6.000, mientras que menores de 12 años y jubilados ingresan gratis. Las opciones de acampe van desde $22.000 hasta $48.000 por día, según el tipo de carpa, tráiler o motorhome.

Con estas alternativas, la costa del Uruguay se presenta como un destino versátil para quienes buscan disfrutar del verano entre río, sol y naturaleza, combinando actividades recreativas con servicios completos y opciones adaptadas a todos los bolsillos.