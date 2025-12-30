Cronograma de castraciones gratuitas para perros y gatos

Continúa el programa de castraciones gratuitas, destinado a promover el cuidado responsable y el control poblacional de perros y gatos. La iniciativa busca que los vecinos puedan acceder a servicios de salud animal de manera sencilla y fomentar prácticas responsables que contribuyan al bienestar de las mascotas.

El Gobierno informó que el programa dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de garantizar el cumplimiento del calendario permanente de castraciones. El mismo coordina la atención, organiza los turnos y supervisa cada procedimiento con las normas de higiene y seguridad adecuadas.

Castración de Animales

Los horarios previstos por el municipio de Gualeguaychú son: gatos a las 8:30 horas y perros a las 9. Los turnos se solicitan comunicándose mediante WhatsApp al 3446 543429 , garantizando una correcta organización de las atenciones.

Cronograma de atención:

Lunes 5: Sede del Puerto – sin turno previo, con ayuno.

Martes 6: CIC Néstor Kirchner.

Miércoles 7: Plaza de Barrio Quijano.

Jueves 8: Salón de cancha Sporting.

Viernes 9: SUM Barrio Obrero.

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador y respetar el ayuno correspondiente: 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido, garantizando que los procedimientos se realicen de manera segura y efectiva.