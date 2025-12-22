Crimen en Entre Ríos: asesinan a un hombre y hieren a su hijo en violento episodio

Un hecho de extrema violencia sacudió a la ciudad de Colón y derivó en la muerte de un hombre, en el marco de un conflicto que terminó con una intervención policial y una investigación judicial en pleno desarrollo.

El episodio generó conmoción en la comunidad, mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Crimen en Entre Ríos

El hecho ocurrió este lunes, cuando un hombre murió tras recibir dos disparos de arma de fuego durante una gresca registrada en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Noailles. Según se informó, la situación incluyó una pelea, una persecución y detonaciones que derivaron en el desenlace fatal.

La víctima fue identificada como José Romero, de 45 años, conocido en la zona por el apodo “Pichay”. Además, otra persona resultó herida: se trata de su hijo, quien sufrió lesiones en la zona de la ingle y la pierna, las cuales no revisten gravedad.

Tras un llamado al 911, personal policial se hizo presente en el lugar y demoró a cuatro personas —tres hombres y una mujer— que intentaban ingresar de manera violenta a la vivienda. En ese contexto, los efectivos advirtieron la presencia de una persona tendida en el piso con una herida en el pecho, y el personal de salud constató su fallecimiento.

De los tres hombres detenidos, dos se encuentran entre los principales sospechosos de haber cometido el homicidio, mientras que otras personas fueron demoradas para su identificación. Las autoridades no descartan que pueda haber más involucrados y que se produzcan nuevas detenciones.

Las primeras líneas investigativas apuntan a un conflicto de larga data entre vecinos que residirían a varias cuadras de distancia entre sí. La causa judicial continúa en etapa investigativa y no se descarta ninguna hipótesis.