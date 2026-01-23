Corso Matecito Popular 2026: el carnaval se llena de colores, risas y disfraces infantiles

El carnaval popular vuelve a poner el foco en las infancias con una propuesta que combina juego, participación y encuentro comunitario. El Corso Infantil Matecito se presenta como una celebración abierta, familiar y cargada de identidad cultural.

La iniciativa forma parte de los Corsos Populares Matecito 2026 y busca fortalecer el carnaval barrial, promoviendo la participación desde edades tempranas y consolidándose como un espacio de expresión para niños y niñas.

Corso Infantil Matecito

El Desfile Infantil Matecito se realizará este viernes 23, a partir de las 21 horas, en el Corsódromo de Gualeguaychú. Allí, niños y niñas de entre 2 y 12 años desfilarán de manera individual o grupal, luciendo disfraces y compartiendo la alegría del carnaval.

Corsos Matecito. Foto de archivo.

La propuesta invita a familias, vecinos y público en general a acompañar una noche pensada para el disfrute colectivo. El acceso es popular y el desfile se desarrollará previo al corso tradicional de murgas y conjuntos carnavalescos.

Desde la organización también destacaron que el pasado fin de semana se realizó el desfile de Mascaritos, una tradición que había quedado en desuso. En esa jornada, el grupo Pescadores de Ilusiones fue elegido ganador por el jurado, destacándose por su creatividad y compromiso.

Corso Matecito

Corso Matecito, mascaritos

Los Corsos Populares Matecito continúan consolidándose como un semillero de la Fiesta Nacional del Carnaval del País. Quienes deseen inscribirse o conocer más sobre las próximas noches pueden hacerlo a través del sitio oficial: gualeguaychu.gov.ar/corsos.