Convocan a emprendedores que quieran sumarse a la expo de alimentos saludables

El Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor de la provincia de Entre Ríos, abrió la convocatoria para seleccionar emprendimientos que participarán en la feria Dietéticactiva Retail Saludable.

El encuentro se realizará en Buenos Aires, entre los días 27 y 28 de septiembre, y prevé reunir a productores, proveedores, distribuidores, mayoristas y profesionales del sector de todo el país, con la idea de promover el consumo saludable de alimentos a través de dietéticas, herboristerías, almacenes naturales, farmacias y afines.

Se trata de una oportunidad única para que los emprendimientos entrerrianos den a conocer sus productos, generen contactos comerciales y amplíen sus redes de distribución a nivel nacional. El Gobierno de Entre Ríos seleccionará a los emprendedores que cubrirán el stand de participación.

Dietética Activa Retail Saludable

Rubros participantes:

Alimentos saludables

Productos apto celíacos y diabéticos

Productos apto vegetarianos y veganos

Productos Orgánicos

Suplementos Dietarios y para Deportistas

Alimentos Funcionales

Infusiones y productos para Herboristerías

Tinturas madres y fitocápsulas

Cosmética natural y bienestar

Los interesados en postularse deberán cumplir una serie de requisitos para participar de la feria Dietéticactiva Retail Saludable, y tendrán que inscribirse previamente ingresando al siguiente enlace: www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor.