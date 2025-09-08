Vía Gualeguaychú / Emprendedores

Convocan a emprendedores que quieran sumarse a la expo de alimentos saludables

La convocatoria es para productores, proveedores, distribuidores y mayoristas relacionados a dietéticas, herboristerías, almacenes naturales, farmacias y afines. La expo se realizará entre los días 27 y 28 de septiembre.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

8 de septiembre de 2025,

Convocan a emprendedores que quieran sumarse a la expo de alimentos saludables
Convocan a emprendedores que quieran sumarse a la expo de alimentos saludables

El Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor de la provincia de Entre Ríos, abrió la convocatoria para seleccionar emprendimientos que participarán en la feria Dietéticactiva Retail Saludable.

El encuentro se realizará en Buenos Aires, entre los días 27 y 28 de septiembre, y prevé reunir a productores, proveedores, distribuidores, mayoristas y profesionales del sector de todo el país, con la idea de promover el consumo saludable de alimentos a través de dietéticas, herboristerías, almacenes naturales, farmacias y afines.

Se trata de una oportunidad única para que los emprendimientos entrerrianos den a conocer sus productos, generen contactos comerciales y amplíen sus redes de distribución a nivel nacional. El Gobierno de Entre Ríos seleccionará a los emprendedores que cubrirán el stand de participación.

Dietética Activa Retail Saludable
Dietética Activa Retail Saludable

Rubros participantes:

  • Alimentos saludables
  • Productos apto celíacos y diabéticos
  • Productos apto vegetarianos y veganos
  • Productos Orgánicos
  • Suplementos Dietarios y para Deportistas
  • Alimentos Funcionales
  • Infusiones y productos para Herboristerías
  • Tinturas madres y fitocápsulas
  • Cosmética natural y bienestar

Los interesados en postularse deberán cumplir una serie de requisitos para participar de la feria Dietéticactiva Retail Saludable, y tendrán que inscribirse previamente ingresando al siguiente enlace: www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor.

Temas Relacionados

MÁS DE Emprendedores
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS