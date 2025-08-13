Continúa el ciclo de charlas sobre protección del patrimonio entrerriano

El ciclo de charlas sobre protección del patrimonio entrerriano, llega a Gualeguaychú este viernes 15 de agosto en el Museo Casa Natal de Fray Mocho. La iniciativa, abierta y gratuita, es impulsada por el Museo Provincial Antonio Serrano, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

En esta ocasión, la disertación estará a cargo de los integrantes de la Cooperativa Arqueoterra, los licenciados Axel Weissel y Micaela Rossi, y acompañados por el coordinador del Museo Provincial Antonio Serrano, Gastón Fleita Moreyra.

Ciclo de charlas sobre protección del patrimonio entrerriano

Los especialistas compartirán experiencias y resultados de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el Museo Casa Natal de Fray Mocho, poniendo en valor la historia y el patrimonio cultural de la región.

Este encuentro a realizarse este viernes 15, a las 14 horas, se enmarca en el ciclo de charlas Patrimonio Arqueológico y Paleontológico Entrerriano (Papen), que recorre distintas localidades de la provincia con el propósito de difundir y promover la Ley Provincial N° 9686 de Preservación y Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Entre Ríos.

La propuesta en el Museo de calle Fray Mocho 132 de Gualeguaychú, busca fortalecer la conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio, incentivar la participación ciudadana y fomentar el trabajo conjunto con instituciones locales.