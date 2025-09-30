Con representación entrerriana comenzó la Final Nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata

La delegación de Entre Ríos viajó a Mar del Plata con 360 jóvenes atletas menores de 17 años que representarán a la provincia en los Juegos Evita, en 36 disciplinas. La delegación entrerriana partió con jóvenes de diferentes puntos de la provincia, rumbo a la ciudad de Mar del Plata, donde este lunes se reunieron con otras provenientes de todo el país.

La delegación de Entre Ríos, representada por 360 atletas menores de 17 años, que competirán en 36 disciplinas, está acompañada por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra.

Entre Ríos en los Juegos Evita en Mar del Plata

Al respecto, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, reconoció el compromiso de las familias, profesores, entrenadores y clubes. “Estos Juegos son mucho más que una competencia. Son un espacio de encuentro, de inclusión y de formación en valores. Cada joven representa el esfuerzo de su familia, de su club y de su comunidad, y desde el gobierno trabajamos para que tengan las mismas oportunidades que los chicos de todo el país”.

La participación provincial es el resultado de un gran esfuerzo económico, sostenido con recursos propios y con el acompañamiento del gobierno nacional, que garantiza la inclusión de miles de jóvenes en este evento federal.

Un total de siete colectivos trasladaron a los chicos que se alojarán en hoteles cercanos a la playa. Durante toda la semana contarán con hospedaje, alimentación, asistencia médica y la coordinación permanente de un equipo preparado para acompañarlos en cada escenario deportivo.

Las competencias comenzaron este martes 30 de septiembre y se extenderán hasta el sábado 4 de octubre, con 29 disciplinas convencionales y 7 adaptadas. Los Juegos tendrán como principales escenarios el CEF N.º 1, el Emder, el complejo Punta Mogotes y la Playa Popular, además de otras 26 instituciones que abren sus puertas a la competencia más importante del deporte juvenil argentino.