Con fuerte presencia académica y empresarial quedó inaugurada la Expo Sustenta

Este viernes 8 de agosto comenzó la Expo Gualeguaychú Sustenta, una propuesta integral organizada por el Municipio que reúne a instituciones, empresas, universidades y organizaciones en torno a la ciencia, el ambiente, la tecnología, la cultura y la educación.

Durante la jornada, se realizaron cuatro paneles destacados que reunieron a especialistas de distintos sectores, comenzando con el panel “Ciencia, tecnología e innovación”, donde se abordaron desarrollos en automatización, soluciones digitales para el agro y modelos de gestión sostenible. Luego, el panel “Ambiente sustentable” ofreció enfoques sobre biodiversidad y biorremediación.

Por la tarde, el panel “Innovación, desarrollo y conectividad” reunió a referentes de Huawei, Telecom, INTI y Fundación Plan 21. Sergio Gasparini destacó el potencial del IoT para la transformación digital en el sector público, mientras Federico Forestier abordó los desafíos de la comunicación digital. Sara Claret presentó la “Red 4.0” para impulsar la productividad regional. Por último, el panel “Innovación en paleontología”.

Además, cientos de personas recorrieron los stands interactivos distribuidos en los galpones, con propuestas para aprender y reflexionar sobre economía circular, soberanía alimentaria, inclusión, reciclaje creativo, salud, educación ambiental y empleabilidad.

Las distintas áreas municipales ofrecieron actividades con juegos, talleres, cortos animados, orientación laboral, promoción de hábitos saludables y experiencias didácticas para las infancias. La expo continúa este sábado, de 10 a 18 h, con entrada libre y gratuita, y una agenda de paneles temáticos, actividades interactivas, espectáculos y propuestas educativas para todo público.

La jornada incluirá cuatro paneles: a las 10 horas, “Innovación para un ambiente más sustentable” abordará el tratamiento de residuos peligrosos y la contaminación lumínica; a las 11:30, “Nuevas tecnologías, salud y educación” tratará la educación ambiental, la seguridad e higiene laboral y la simulación clínica como herramienta pedagógica.

Por la tarde, el panel “Experiencias del sector privado” presentará casos de innovación industrial, agricultura de precisión y gestión de residuos tecnológicos. Finalmente, a las 15 horas, el panel “Economía del conocimiento” pondrá en foco iniciativas provinciales y locales para el desarrollo productivo basado en ciencia y tecnología.