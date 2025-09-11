Comenzó el Curso de Capacitación y Revalida para casi 150 Guardavidas

Luego del examen de ingreso para aspirantes a Guardavidas, esta semana se puso en marcha el Curso de Capacitación y Revalida de los postulantes con vista en la próxima temporada de verano. Se trata de una propuesta que año tras año adquiere mayor relevancia en la agenda deportiva y de seguridad de la ciudad.
“El curso de guardavidas es una actividad de importancia especial. No solo porque brinda herramientas técnicas, sino porque asegura que cada temporada tengamos profesionales preparados para cuidar a vecinos y visitantes”, destacó el director de Deportes de Gualeguaychú, Raymundo Legaria.
En esta edición participan 146 personas de distintos niveles, quienes se forman para asumir uno de los roles más importantes en materia de seguridad acuática. El programa combina instancias de preparación física en el Polideportivo Norte los lunes y miércoles, junto con prácticas en pileta los martes, jueves y sábados, donde se abordan técnicas específicas de nado y salvataje.
Además, los cursantes se capacitan en contenidos teórico-prácticos como anatomía básica, meteorología, RCP, primeros auxilios y psicología adaptada al rol, disciplinas esenciales para garantizar un desempeño profesional.