Clases, vacaciones y cierre del año: así será el calendario escolar 2026

El Consejo General de Educación presentó el calendario escolar 2026 y sus principales lineamientos indicando cómo se desarrollarán las clases, las vacaciones y el cierre del año ofreciendo previsibilidad a docentes, estudiantes y familias. Además, establece criterios generales que guiarán la enseñanza a lo largo de todo el sistema escolar.

La organización del ciclo lectivo 2026 fue aprobada mediante resolución y alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El esquema general fija criterios pedagógicos y administrativos que buscan garantizar continuidad educativa y previsibilidad a lo largo del año.

Niños en aulas

Las clases en los niveles inicial, primario y secundario comenzarán el 2 de marzo, el receso de invierno se extenderá del 6 al 17 de julio y el ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre, estableciendo previsibilidad para docentes, estudiantes y familias en toda Entre Ríos.

En los niveles inicial, primario y secundario, el calendario se organiza en tres trimestres con fechas definidas entre marzo y diciembre. En el nivel superior, en cambio, el año académico se estructura en dos cuatrimestres, con actividades previstas entre marzo y noviembre.

El calendario se enmarca en el Plan Educativo Provincial 2023-2027 e incorpora instancias de formación docente y ejes pedagógicos transversales. También contempla adecuaciones para las distintas modalidades y jornadas educativas orientadas al fortalecimiento de las prácticas de enseñanza.