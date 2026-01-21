Vía Gualeguaychú / Ciclo lectivo

Clases, vacaciones y cierre del año: así será el calendario escolar 2026

La planificación del año próximo ya está en marcha y trae definiciones que ordenan la agenda escolar.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

21 de enero de 2026,

Clases, vacaciones y cierre del año: así será el calendario escolar 2026
Niños en aulas. Web.

El Consejo General de Educación presentó el calendario escolar 2026 y sus principales lineamientos indicando cómo se desarrollarán las clases, las vacaciones y el cierre del año ofreciendo previsibilidad a docentes, estudiantes y familias. Además, establece criterios generales que guiarán la enseñanza a lo largo de todo el sistema escolar.

La organización del ciclo lectivo 2026 fue aprobada mediante resolución y alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El esquema general fija criterios pedagógicos y administrativos que buscan garantizar continuidad educativa y previsibilidad a lo largo del año.

Niños en aulas
Niños en aulas

Las clases en los niveles inicial, primario y secundario comenzarán el 2 de marzo, el receso de invierno se extenderá del 6 al 17 de julio y el ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre, estableciendo previsibilidad para docentes, estudiantes y familias en toda Entre Ríos.

En los niveles inicial, primario y secundario, el calendario se organiza en tres trimestres con fechas definidas entre marzo y diciembre. En el nivel superior, en cambio, el año académico se estructura en dos cuatrimestres, con actividades previstas entre marzo y noviembre.

El calendario se enmarca en el Plan Educativo Provincial 2023-2027 e incorpora instancias de formación docente y ejes pedagógicos transversales. También contempla adecuaciones para las distintas modalidades y jornadas educativas orientadas al fortalecimiento de las prácticas de enseñanza.

Temas Relacionados

MÁS DE Ciclo lectivo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS