Ceibas en alerta tras una violenta agresión entre jóvenes

Un episodio de violencia entre jóvenes generó preocupación en la comunidad de Ceibas, Entre Ríos, luego de que un adolescente resultara con lesiones de consideración tras ser agredido por un grupo de pares. La víctima se encuentra internada en Gualeguaychú.

Hospital Centenario Gchú Crédito: H-C

Desde la fuerza policial indicaron que las tareas de investigación llevaron a un hecho que estaría vinculado a un conflicto previo entre menores registrado meses atrás, y que en la actualidad habría escalado hasta derivar en una agresión de gravedad.

El ataque ocurrió durante el fin de semana, cuando un menor de 14 años fue golpeado por varios jóvenes, sufriendo un traumatismo de cráneo y una fractura de nariz. Por las lesiones, debió ser trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde permaneció internado bajo observación.

La familia del adolescente radicó la denuncia y tomó intervención la Fiscalía de Ibicuy, que avanzó con la investigación y dispuso medidas preventivas, entre ellas restricciones de acercamiento para los jóvenes señalados como agresores.

En relación al contexto, el comisario Stahler explicó que en mayo se había registrado un episodio previo entre menores, en el que uno de los supuestos agresores habría insultado a la hermana de la víctima. Según indicó, el reclamo por ese hecho habría desencadenado la agresión ocurrida este fin de semana.

Policía ER.

Finalmente, desde la Policía destacaron que se trata del primer episodio de esta magnitud registrado en Ceibas, ya que si bien se han producido discusiones o peleas en eventos sociales, nunca antes se habían registrado heridos graves.