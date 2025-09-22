Vía Gualeguaychú / Perros

Castraciones gratuitas para mascotas: conocé el cronograma completo de septiembre

El programa municipal continúa recorriendo los barrios de la ciudad para promover el cuidado responsable y el control poblacional de perros y gatos.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

22 de septiembre de 2025,

Castraciones gratuitas para mascotas. Imagen ilustrativa | Freepik

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, informó el cronograma semanal del programa de castraciones gratuitas para perros y gatos, que se desarrollará del 22 al 26 de septiembre en distintos puntos de la ciudad.

Los horarios previstos para estas castraciones son a las 9:00 para gatos y a las 9:30 para perros. Para acceder a un turno, los vecinos deben comunicarse por WhatsApp al 3446 543429. Se recuerda que las mascotas deben ser llevadas con correa o transportador y cumplir con las condiciones de ayuno: 18 horas de alimentos sólidos y 12 horas de líquidos.

Las intervenciones se realizarán en el siguiente calendario:

  • Lunes 22: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).
  • Martes 23: Salón de Pueblo Nuevo (3 de Febrero y Almirante Brown).
  • Miércoles 24: Galpón Comunitario de los barrios Anhelado Sueño y Zuppichini (Rioja y Massaferro).
  • Jueves 25: SUM Cacique (Schachtel y Los Chanaes).
  • Viernes 26: CIC Médanos (Lisandro de la Torre y 3 de Caballería).

Este programa, sostenido por un equipo interdisciplinario, tiene como objetivo promover el cuidado responsable de los animales y el control poblacional, garantizando una mejor calidad de vida tanto para las mascotas como para la comunidad en general.

