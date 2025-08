Campaña gratuita de PAP: una acción clave para prevenir el cáncer de cuello uterino

El área de Salud de la Municipalidad de Gualeguaychú, llevará adelante una nueva jornada de prevención y cuidado de la salud destinada a mujeres de la comunidad. Se trata de una campaña gratuita de PAP que se realizará el miércoles 6 de agosto.

El estudio de Papanicolaou (PAP) es una herramienta fundamental para la detección temprana de lesiones en el cuello del útero causadas por el Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección de transmisión sexual que puede derivar, en algunos casos, en cáncer cervicouterino.

.

La realización periódica del PAP permite identificar alteraciones antes de que evolucionen, siendo clave para un tratamiento oportuno y eficaz. La jornada será en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Munilla, calles Chalup y Buenos Aires, de 8 a 12 horas.

La campaña se enmarca en las acciones de promoción y prevención que impulsa el sistema de salud municipal, garantizando el acceso gratuito a estudios de rutina y fomentando el control ginecológico regular, especialmente en mujeres que no cuentan con cobertura médica. Además, busca sensibilizar sobre la importancia del cuidado integral de la salud sexual y reproductiva.

Para realizarse el estudio, se solicita a las personas interesadas cumplir con ciertos requisitos: no haber mantenido relaciones sexuales 48 horas antes del examen, no estar menstruando y no estar bajo tratamiento con óvulos. El personal de salud del CAPS estará disponible para responder consultas, acompañar el procedimiento y brindar información complementaria sobre cuidados y controles necesarios.

La campaña forma parte de una estrategia de salud pública que busca garantizar derechos y reducir barreras de acceso a los servicios sanitarios. La participación activa de la comunidad y el compromiso institucional hacen posible acercar prácticas de prevención esenciales a todos los barrios.