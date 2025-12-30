Calor extremo en el Litoral: las autoridades renuevan la alerta ante riesgos para la salud

Las altas temperaturas generaron la activación de una alerta meteorológica que advierte sobre posibles consecuencias para la salud y el bienestar de las personas y los animales. La recomendación principal es extremar cuidados y prevenir situaciones de riesgo.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las condiciones de calor podrían tener efectos leves a moderados sobre la salud, y que se mantendrán durante los próximos días.

Calor extremo en el Litoral. Foto web.

Los grupos más vulnerables son los niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes presentan enfermedades crónicas, aunque también se advierte sobre la protección de animales ante estas condiciones extremas.

Entre las medidas preventivas se destacan: aumentar la ingesta de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol en horas centrales del día, reducir la actividad física y mantener espacios ventilados o climatizados.

Calor extremo en el Litoral

También se recomienda consumir frutas y verduras, usar ropa ligera y de colores claros, y protegerse con sombrero y anteojos de sol. Es importante prestar especial atención a bebés, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Ante síntomas como sed intensa, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, mareos, desmayos, náuseas, vómitos o dolores de cabeza, se debe solicitar asistencia médica inmediata y trasladar a la persona o al animal afectado a un lugar fresco, intentando hidratarlo y refrescarlo.