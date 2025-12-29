Vía Gualeguaychú / Calor

El calor no da tregua: claves para cuidarse y evitar riesgos

Las altas temperaturas se intensifican y la prevención se vuelve fundamental para proteger la salud durante los días más extremos.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

29 de diciembre de 2025,

El calor no da tregua: claves para cuidarse y evitar riesgos
El calor no da tregua: claves para cuidarse y evitar riesgos

Ante el sostenido aumento de las temperaturas que afecta a la ciudad y la región, se difundieron una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor y reducir riesgos para la salud. El objetivo es reforzar hábitos de cuidado personal y comunitario, especialmente en los grupos más vulnerables.

Las altas temperaturas pueden provocar deshidratación, agotamiento y golpes de calor. Por eso se recomienda mantener una hidratación constante durante todo el día, tomando agua con frecuencia incluso sin sentir sed, y evitando bebidas alcohólicas o con alto contenido de azúcar.

Calor extremo
Calor extremo

También se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 17 horas. En caso de salir, es importante usar ropa liviana y clara, gorra o sombrero y protector solar, además de permanecer en ambientes frescos, ventilados o con climatización adecuada.

Las actividades físicas o laborales intensas deben realizarse preferentemente en horarios de menor temperatura, incorporando pausas frecuentes para el descanso y la hidratación. Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, sudoración excesiva o debilidad, se recomienda interrumpir la actividad y solicitar asistencia médica.

Ola de calor
Ola de calor

Niños, personas mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas requieren cuidados especiales frente al calor extremo. En estos casos, se aconseja reforzar la hidratación, evitar la exposición prolongada al sol y extremar las medidas de prevención.

También se solicita prestar especial atención al cuidado de las mascotas, garantizando agua fresca, sombra y un espacio adecuado para resguardarse del calor, evitando los paseos durante las horas de mayor temperatura.

Asimismo, se destaca la importancia del compromiso individual y comunitario para atravesar este período de manera segura, recurriendo a los servicios de salud ante cualquier malestar.

Temas Relacionados

MÁS DE Calor
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS