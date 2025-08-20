Buscan desesperadamente a un hombre desaparecido en Entre Ríos

La policía de Caseros, en el Departamento Concepción del Uruguay, solicita la colaboración de la población para encontrar a Jorge Daniel Hernández, quien se ausentó de su hogar el día de ayer martes 19 de agosto y no se ha comunicado con su familia a la fecha.

El pedido de localización para dar con el paradero del hombre de 34 años de edad, que desapareció el día de ayer al mediodía, se dio a conocer, luego de que su padre presentara la denuncia correspondiente, alertando sobre la ausencia y el desconocimiento de su paradero.

Imagen ilustrativa - Foto: Ahora El Heraldo

Hernández fue visto por última vez vistiendo un buzo azul, jeans azules y zapatillas de lona negras con detalles en blanco. Además, llevaba una gorra tipo hockey color beige y un chaleco refractario color anaranjado.

El hombre desaparecido, se movilizaba en una bicicleta tipo mountain bike de rodado 26 color negro. Físicamente, mide aproximadamente 1.75 metros de altura, pesa alrededor de 90 kg, tiene cabello oscuro corto, tez blanca y presenta un tatuaje en el pecho con el escudo del club River Plate y las siglas «EXE» en su antebrazo izquierdo.

Cualquier información que pueda ayudar en la búsqueda debe ser comunicada a la dependencia policial más cercana o a los siguientes números: Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508, Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o al número gratuito “101”.