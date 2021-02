El evento este viernes 12 de febrero, en Mar del Plata, con cinco peleas profesionales y cuatro amateur donde el deportista entrerriano hará su presentación.

Walter “Wally” Mendoza

Mendoza dijo, “A la tarde es el pesaje, a las 19.30 horas comienza el evento, y en una de esas cuatro voy yo. Las peleas van a ser transmitidas por un canal de YouTube, por streaming. Espero que nos vaya bien y dar todo lo mejor posible”. “Estoy preparado bien físicamente para ir a competir”, expresó el deportista.

“Venimos haciendo una buena carrera, a pesar de haber tenido un año difícil. La última pelea fue en Gualeguaychú, en la que gané. Estoy entrenando bastante, así que estoy preparado bien físicamente para ir a competir. Estoy en un Gimnasio con el entrenador Adrián Calo, que hace Artes Marciales, con quien entreno siempre boxeo”.

Por último, Walter agregó: “Quiero agradecer a toda mi familia y a los que me apoyan siempre, a mis sponsors que me dan una mano fundamental cada vez que tengo que viajar, como en este caso la Municipalidad, que nunca me dijeron que no”.