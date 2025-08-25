Auxiliar en Electricidad Domiciliaria: conocé cuando y donde se dan capacitaciones gratis

La Municipalidad de Gualeguaychú, a través del Centro de Desarrollo del Conocimiento, abre la inscripción para la capacitación de Auxiliar en Electricidad Básica Domiciliaria. Una propuesta gratuita y abierta a todo público que brinda herramientas prácticas para el desarrollo laboral y personal.

El desperdicio eléctrico puede generar hasta un 40% del consumo domiciliario.

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación para la comunidad, se encuentra abierta la inscripción al curso de Auxiliar en Electricidad Básica Domiciliaria, curso que cuenta con el reconocimiento de la Dirección Departamental de Escuelas y del Municipio, lo que garantiza su valor educativo y comunitario.

La capacitación se dictará en el barrio Los Espinillos (intersección de Juan B. Justo y Mostto), todos los miércoles de 17 a 19 horas, a partir del 10 de septiembre y durante 10 encuentros. La inscripción es presencial y estará habilitada hasta el 5 de septiembre en la Caja de Jubilaciones Municipal (Mitre 34), de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

Los cupos son limitados a 10 participantes, por lo que se recomienda a los interesados realizar el trámite lo antes posible para asegurar su lugar. Este tipo de capacitaciones, permiten adquirir conocimientos básicos en oficios esenciales, fomentando la autonomía y generando nuevas posibilidades de inserción laboral.

De esta manera, Gualeguaychú continúa impulsando programas de formación gratuitos que fortalecen la educación, promueven el desarrollo del conocimiento y consolidan una comunidad con más y mejores oportunidades.