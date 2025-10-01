Vía Gualeguaychú / Atletismo

Con más de 1200 atletas arranca la 2da edición del IRONMAN 5i50 en Gualeguaychú

Del 3 al 5 de octubre, en la Capital Nacional del Carnaval se desarrolla una de las competencias más exigente del triatlón Internacional.

1 de octubre de 2025,

El megaevento deportivo IRONMAN 5150, se desarrollará del 3 al 5 de Octubre en la ciudad de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano, en la provincia de Entre Ríos. La segunda edición del evento tendrá una privilegiada ubicación a orillas del río Gualeguaychú y diversos atractivos turísticos de la zona.

Este evento deportivo internacional reúne a más de 1200 atletas que llegan de distintos puntos del país y de la región para desafiarse en tres disciplinas y donde la población de Gualeguaychú podrá ser parte de este IRONMAN 5i50 acompañando a los participantes.

- Viernes 3 de octubre: acreditaciones y actividades previas

- Sábado 4 de octubre: jornada masiva de RCP a prefectura y exploradores

- Domingo 5 de octubre: Triatlón, premiación y cierre

Miles de atletas competirán en estas disciplinas:

- 1,5 km de natación en el río Gualeguaychú

- 40 km de ciclismo por rutas de la región

- 10 km de pedestrismo atravesando la ciudad

El IRONMAN 5150 no es solo para los atletas: es un espectáculo único que se vive en toda la ciudad.

  • Salí a las calles a alentar: tu energía y aplausos hacen la diferencia para cada competidor.
  • Compartí en familia: recorré los distintos circuitos y disfrutá de la ciudad en movimiento.
  • Viví la experiencia IRONMAN: vas a sentir el clima de un evento internacional con deportistas que dejan todo en cada kilómetro.

