Con más de 1200 atletas arranca la 2da edición del IRONMAN 5i50 en Gualeguaychú

El megaevento deportivo IRONMAN 5150, se desarrollará del 3 al 5 de Octubre en la ciudad de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano, en la provincia de Entre Ríos. La segunda edición del evento tendrá una privilegiada ubicación a orillas del río Gualeguaychú y diversos atractivos turísticos de la zona.

Este evento deportivo internacional reúne a más de 1200 atletas que llegan de distintos puntos del país y de la región para desafiarse en tres disciplinas y donde la población de Gualeguaychú podrá ser parte de este IRONMAN 5i50 acompañando a los participantes.

IRONMAN 5i50 en Gualeguaychú

- Viernes 3 de octubre: acreditaciones y actividades previas

- Sábado 4 de octubre: jornada masiva de RCP a prefectura y exploradores

- Domingo 5 de octubre: Triatlón, premiación y cierre

Miles de atletas competirán en estas disciplinas:

- 1,5 km de natación en el río Gualeguaychú

- 40 km de ciclismo por rutas de la región

- 10 km de pedestrismo atravesando la ciudad

El IRONMAN 5150 no es solo para los atletas: es un espectáculo único que se vive en toda la ciudad.