Anunciaron un plan de cortes y desvíos en la zona del Parque Unzué y Camino de la Costa

El Municipio dispuso un plan de cortes y desvíos en la zona del Parque Unzué Chico y el Camino de la Costa, para el día 6 de septiembre, por lo que los vecinos de esta jurisdicción y automovilistas en general no podrán circular este sábado desde las 14 y hasta las 17 horas.

Según se anunció desde la Municipalidad local, con motivo de realizarse la 17º maratón “Gualeguaychú Corre” el próximo sábado 6, y con el objetivo de garantizar la seguridad de corredores, vecinos y visitantes, se implementará un operativo de tránsito especial durante se desarrolle el evento deportivo.

En este marco, los ingresos al Parque Chico estarán restringidos en distintos tramos horarios: de 14 a 17 horas. En tanto, el Camino de la Costa permanecerá habilitado hasta las 16 horas por boulevard Regatas, quedando interrumpido el tránsito entre las 16 y las 17.

Asimismo, el Municipio recomienda a quienes concurran en vehículo estacionar en la zona de la costanera y cruzar caminando el puente, a fin de evitar demoras y contribuir a la fluidez del operativo.

Este esquema de ordenamiento vial responde a una planificación conjunta entre diferentes áreas municipales, fuerzas de seguridad y organizadores de la competencia, reafirmando el compromiso de la ciudad con el deporte, la seguridad y la convivencia ciudadana.