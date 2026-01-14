¡Alerta! Presencia de agua en la vía pública genera sorpresa en la ciudad

Desde esta semana, se comenzó con la intervención de un pozo de agua que necesita el habitual mantenimiento al igual que otros instalados en diferentes puntos de la cudad, por lo que podrían presentarse derrames de agua en la vía publica.

Con el objetivo de dejar los pozos en óptimas condiciones y a raíz de estos trabajos se informa a la población y a los vecinos que habrá volcado involuntario en la zona. Estos trabajos de purga, limpieza y mantenimientos son fundamentales para un servicio óptimo.

Agua en la vía pública

Al respecto, la Dirección de Obras Sanitarias informó que inicialmente los trabajos se realizan en el pozo del barrio Hipódromo, en la esquina de Samacoits y Nieto, mientras que en los próximos días se realizarán en los pozos deBarrio 348 y en el cercano al Vicoer de Rioja, ambos en la zona oeste de Gualeguaychú.

Los mantenimientos de pozos, que incluyen limpieza, purgas y revisión de piezas, son fundamentales para mantener la calidad del agua y el buen funcionamiento del sistema. Estas tareas permiten extraer sedimentos acumulados, evitar obstrucciones o daños en la infraestructura y asegurar que los parámetros del agua, como pH, turbiedad y conductividad, reflejen con precisión las condiciones reales del acuífero.

Agua en la vía pública

Estas acciones de mantenimiento, pone en alerta a la comunidad por la presencia de agua en la vía pública se debe a este proceso y no a la rotura de algún caño o parte de la red de agua potable. Gualeguaychú cuenta con aproximadamente 29 pozos activos, que aportan alrededor de 450 m³ de agua al sistema de abastecimiento.