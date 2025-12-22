Alerta por posible robo masivo de datos: millones de argentinos podrían estar en riesgo

Un sitio especializado en ciberseguridad denunció una supuesta filtración masiva de datos personales de ciudadanos argentinos en la dark web, una situación que, de confirmarse, expondría a millones de personas a delitos informáticos, estafas y suplantación de identidad.

La información habría sido sustraída de bases de datos privadas y luego puesta en circulación en ámbitos clandestinos de internet, lo que incrementa el riesgo de maniobras fraudulentas cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar.

Alerta: delitos informáticos

Según trascendió en las últimas horas, la denuncia fue realizada por el portal Daily Dark Web y señala que la empresa Work Management, continuadora de SudamericaData, habría sido víctima de un ataque que derivó en la sustracción y posterior filtración de sus bases de datos.

De acuerdo con esa información, los datos comprometidos incluirían registros vinculados a organismos como ANSES, ARCA, los Registros de la Propiedad del Automotor, empresas de telefonía celular y millones de direcciones de correo electrónico utilizadas en campañas de marketing.

De confirmarse esta situación, la información expuesta podría ser utilizada para cometer estafas, fraudes y suplantación de identidad mediante correos electrónicos, mensajes o llamadas engañosas que simulan provenir de organismos públicos o empresas reconocidas.

La eventual filtración de millones de números telefónicos y direcciones de correo electrónico permitiría a los delincuentes contar con datos reales para realizar maniobras fraudulentas más creíbles, personalizadas y difíciles de identificar por las víctimas.

Ante este escenario, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) advierte sobre la gravedad del posible hecho y recomienda extremar las medidas de prevención para reducir el riesgo de ser víctima de delitos informáticos.

Entre las principales recomendaciones, se destaca no confiar en contactos que mencionen datos personales como DNI, sueldo, empleador o información del vehículo, ya que ese tipo de datos puede estar en manos de estafadores.

También se aconseja desconfiar de mensajes o llamados que planteen situaciones de urgencia. Los bancos y los organismos estatales no solicitan claves, tokens, códigos ni transferencias por teléfono, WhatsApp o correo electrónico.

Otra medida clave es evitar hacer clic en enlaces recibidos por SMS o mail sobre supuestas multas, deudas o trámites. Siempre se debe ingresar a los sitios oficiales escribiendo directamente la dirección en el navegador.

Además, se recomienda no compartir el “Número de Trámite” del DNI, un dato sensible que permite validar identidad en múltiples aplicaciones, y revisar periódicamente los movimientos y accesos en cuentas bancarias, servicios y correos electrónicos.

Activar notificaciones de inicio de sesión y de operaciones financieras puede ayudar a detectar movimientos sospechosos a tiempo.

Ante cualquier duda o intento de estafa, se aconseja no responder, conservar la evidencia y realizar la consulta o denuncia correspondiente ante los canales oficiales: Área Defensa del Consumidor, teléfono 420450; WhatsApp 3446-332763; correo electrónico omic@gualeguaychu.gov.ar.