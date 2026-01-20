Vía Gualeguaychú / Gripe

Alerta por Gripe A (H3N2): ya son dos los casos detectados en Entre Ríos

El reporte nacional confirma un nuevo caso en la provincia y aumenta los contagios a nivel país. Advierten la gravedad de algunos casos y recomiendan reforzar la prevención y la vacunación en los grupos de riesgo.

Cecilia Martínez

20 de enero de 2026,

Gripe A (H3N2)

El Ministerio de Salud informó que Entre Ríos confirmó su segundo caso del subclado K de Gripe A (H3N2). La información proviene del Boletín Epidemiológico Nacional y los análisis del Instituto Malbrán, que muestran un incremento sostenido de contagios en todo el país.

A nivel nacional, los casos de esta variante se duplicaron en la última semana, alcanzando 28 contagios distribuidos en 14 provincias. Los especialistas destacan la importancia de la detección temprana y la consulta inmediata ante síntomas respiratorios.

Gripe A (H3N2). Fuente: Boletín Oficial.
Gripe A (H3N2). Fuente: Boletín Oficial.

Los casos se distribuyen en las provincias de Buenos Aires (4), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2), Chubut (1), Córdoba (2), Corrientes (2), Entre Ríos (2), La Pampa (1), La Rioja (1), Mendoza (3), Neuquén (3), Río Negro (1), Santa Cruz (2), Santa Fe (2) y Tierra del Fuego (2).

La variante K se ha vinculado con cuadros clínicos más severos que la gripe estacional común. Casi la mitad de los pacientes confirmados requirió internación, y los contagios se concentraron principalmente en adultos mayores y niños menores de 10 años.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan reforzar la vacunación antigripal en grupos de riesgo, mantener ventilados los espacios cerrados, lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto social si hay síntomas respiratorios. La prevención y la atención temprana son clave para evitar complicaciones.

