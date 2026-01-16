Alerta meteorológica: las tormentas fuertes podrían golpear gran parte de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre un alerta amarilla que afecta a sectores del norte y centro de la provincia. Se trata de fenómenos que podrían generar complicaciones, por lo que las autoridades llaman a la población a mantenerse informada y tomar precauciones.

Según el SMN, las tormentas podrían ser localmente fuertes, con intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h, ocasional caída de granizo y abundante agua en cortos períodos. Se prevén precipitaciones acumuladas entre 20 y 60 mm, con posibilidad de superarse en sectores puntuales.

Alerta meteorológica

La alerta, alcanza a los departamentos Federal, Feliciano, Federación, La Paz, Paraná, Villaguay, Concordia, San Salvador, Diamante y Nogoyá estarán expuestos a tormentas de variada intensidad por lo que se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que obstruyan el agua, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles o postes.

Además, Defensa Civil provincial aconseja no permanecer en ríos, lagunas, playas o piletas y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono, medidas destinadas a minimizar cualquier riesgo ante las tormentas.