Alerta en río Gualeguay: desesperación e incertidumbre tras la desaparición de dos personas

Desde la tarde del domingo, un operativo masivo busca a dos personas desaparecidas en el río Gualeguay, en la zona del paraje La Vanena. Bomberos voluntarios de Gualeguay y Rosario del Tala, junto con personal especializado, trabajan sin descanso para intentar localizarlos.

El operativo se centra en un tramo del río de difícil acceso, donde las corrientes son intensas y la navegación peligrosa. Se combinan rastrillajes por agua y por la costa, con embarcaciones y equipos técnicos, coordinando esfuerzos entre diferentes cuarteles para asegurar eficiencia y seguridad.

Río Gualeguay: desaparición de dos personas. Foto Debate Pregón.

A las 16:25, una dotación de Bomberos de Gualeguay partió hacia Rosario del Tala para reforzar la búsqueda, siguiendo un pedido de colaboración. Desde entonces, los equipos intensificaron los recorridos por toda la zona crítica, sin pausas, priorizando siempre la seguridad del personal.

Hasta el momento no se conocen los nombres de las personas desaparecidas ni los detalles precisos de cómo ocurrió el hecho. Las autoridades indicaron que la búsqueda continuará activa hasta que haya resultados, con un despliegue que refleja la complejidad del terreno y la magnitud de la operación.

Río Gualeguay: desaparición de dos personas. Foto: Mario Ramón González.

La comunidad permanece atenta mientras los equipos mantienen rastrillajes coordinados y sistemáticos, conscientes de que cada hora cuenta en la búsqueda y del desafío que implica trabajar en un río con condiciones tan adversas. Con información de El Debate Pregón.