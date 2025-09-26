El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por lluvias y tormentas para este sábado 27 de septiembre, en siete departamentos de la provincia de Entre Ríos, según informó el área de Defensa Civil provincial.

La zona oeste de la provincia será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta amarillo por fuertes lluvias y tormentas para siete departamentos de Entre Ríos

Los departamentos bajo alerta son La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay. Las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Desde la provincia se insta a la población a tomar los recaudos necesarios y seguir las siguientes recomendaciones: