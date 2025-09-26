Vía Gualeguaychú / Servicio Meteorológico Nacional

Alerta amarillo por fuertes lluvias y tormentas para siete departamentos de Entre Ríos

Se anuncia abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

26 de septiembre de 2025,

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por lluvias y tormentas para este sábado 27 de septiembre, en siete departamentos de la provincia de Entre Ríos, según informó el área de Defensa Civil provincial.

La zona oeste de la provincia será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Los departamentos bajo alerta son La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay. Las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Desde la provincia se insta a la población a tomar los recaudos necesarios y seguir las siguientes recomendaciones:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan el correcto escurrimiento del agua.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atentos ante la posible caída de granizo.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

