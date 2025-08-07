Alerta amarilla por frío extremo para cinco departamentos de Entre Ríos

Desde Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos, informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por bajas temperaturas para este viernes 8 de agosto en cinco departamentos.

Según se indicó que los departamentos afectados con bajas temperaturas son: La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá y la capital de la provincia, por lo que recomiendan a la población tomar recaudos para evitar complicaciones de salud con este tipo de eventos.

Alerta amarilla por frío extremo

Recomendaciones del Ministerio de Salud:

- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

- Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

- En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

- De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

- No fumar en ambientes cerrados.

- Prestar especial atención a los niños, personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.