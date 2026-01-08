La advertencia está dirigida a la población de Entre Ríos ante la probabilidad de fenómenos adversos que podrían afectar la vida cotidiana. Se esperan lluvias persistentes, tormentas de intensidad variable y otros eventos que requieren atención por parte de la comunidad en general.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja para la zona centro norte de la provincia. La medida alcanza los departamentos Federal, Federación, Feliciano, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz. Allí se prevén tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de abundante agua, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

Advierten por tormentas fuertes y lluvias intensas en gran parte de la provincia

Se estima que los acumulados de lluvia en estas zonas estarán entre 50 y 100 milímetros, pudiendo superarse de forma puntual. En tanto, el sur provincial permanece bajo alerta amarilla, y los departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Tala, Colón, Uruguay e Islas del Ibicuy también podrían registrar tormentas fuertes o de intensidad variable.

En la región sur se esperan ráfagas de hasta 70 km/h, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y lluvias intensas en cortos períodos. Los acumulados podrían alcanzar entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en sectores puntuales, lo que obliga a extremar precauciones y atender las recomendaciones oficiales.

Entre las medidas preventivas se aconseja no sacar la basura, retirar objetos que bloqueen el escurrimiento del agua y evitar actividades al aire libre durante las tormentas. También es importante no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad, mantenerse alejados de playas, ríos, lagunas o piletas y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Finalmente, se recuerda tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono celular. Estas medidas buscan minimizar riesgos y permitir que la población atraviese el periodo de alerta con seguridad, evitando situaciones de peligro durante las tormentas y lluvias intensas que se pronostican.