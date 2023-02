Viral: le pidió al gerente revisar las cámaras del restaurante para saber si su novia le era infiel

En vísperas de San Valentín se viralizó por las redes sociales la experiencia de un cliente quien pidió revisar las cámaras de seguridad de un restaurante para saber si su novia le era infiel. Ante sus sospechas, el usuario quiso contactarse directamente con el gerente del lugar.

La historia circuló a través de Twitter donde la cuenta @soycamarero compartió la captura de pantalla con el intercambio por Whats App del usuario y los responsables del establecimiento. “Cómo puedo comunicarme con el administrador del lugar por favor? De caracter urgente”, fue la consulta desesperada del comensal.

El tuit viral Foto: captura twitter

Desde el salón se pusieron a su disposición de inmediato y respondieron: “Buenas noches. A la orden, dígamene”. Pero la petición del hombre fue sorprendente: “Amigo, ¿ustedes cuéntan con cámaras?” y explicó el motivo de su consulta al asegurar que quería revisar las grabaciones del lugar “en una fecha y hora específica para ver con quién llegó una persona que estuvo ahí supuestamente”.

La reacción de los usuarios

El intercambio se dio con el restaurante Turco’s sin más detalle sobre su ubicación, aunque en el chat no se lee la respuesta del gerente al pedido. En el posteo, el usuario detalló: “Un cliente pide al gerente de un restaurante revisar las cámaras del mismo para ver si su novia le es infiel” y recibió cientos de “me gusta” en minutos.

Un cliente sospechó que su novia le fue infiel y quiso revisar las cámaras de un restaurante Foto: captura twitter

Además los internautas no tardaron en reaccionar a lo sucedido y opinaron: “Uyyyy. Eso no se puede ni pedir. Con el tema de la privacidad etc, está totalmente prohibido. Por otra parte, tener una relación y desconfiar hasta el punto de actuar así es lamentable”; “Además si tu novia queda con otra persona quien es nadie para pedir las grabaciones de las cámaras. Ella es libre de quedar con quien quiera” y “Mmm amigo, te han puesto la cornamenta”, entre varios más.