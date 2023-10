Una usuaria de TikTok reveló la receta perfecta para hacer milanesas de madera

Es muy común que los usuarios de las redes sociales recurran al mundo virtual cada vez que necesitan alguna respuesta o en el caso de la cocina cuando requieren una receta que te guíe con los paso a paso.

Pero no solo eso también se utiliza el mundo virtual para compartir lugares, experiencias que puedan servir a otros como reseñas a la hora de buscar un espacio para salir a comer.

Cómo hacer milanesas de madera Foto: captura video tiktok

Una de las comidas típicas del país son las milanesas que se pueden cocinar en diferentes versiones. La cuenta de TikTok Bombones de Madera que en general comparte la forma en que se produce la madera en El Dorado, Misiones.

Cómo hacer milanesas de madera

Esta vez quiso mostrar la forma en qué se hace las milanesas de madera, si bien primero los usuarios creyeron que era una broma hasta que vieron el video y el paso a paso. La madera yacaratiá que usan es la típica de ese lugar.

“Para los que siempre preguntan qué cosas saladas se pueden hacer”, comenzó diciendo en el video la mujer mientras mostraba los trozos cortados de la yacaratiá.

Luego de cortar estos se pasaban por la mezcla de huevos con cebollas de verdeo picado y otros ingredientes comunes a la preparación clásica. Después se prepara para ser empanado.

“Idea para un vegano” sostuvo la usuaria al referirse al ingrediente que reemplaza la carne.

La yacaratiá es un árbol que no tiene celulosa, por lo que no tiene los tejidos vegetales que le dan el sostén y dureza. Es una madera que se puede comer y tiene un 90% de humedad, si se corta y no se come se puede llegar a pudrir.

Hay en gran cantidad en esa ciudad de Misiones por lo que es una comida típica de la zona. Además, se sigue la misma preparación solo que se reemplaza la carne.